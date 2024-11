Anci, importante ruolo per Del Chiaro

Importante riconoscimento per il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro. Infatti Anci Toscana, ovvero l’associazione dei Comuni della Regione, ha assegnato al primo cittadino del Comune più esteso ed abitato della Piana, la delega all’urbanistica, all’edilizia e al governo del territorio. "Per me, un vero onore – ha dichiarato Del Chiaro appresa la confemra ufficiale - sono deleghe importanti, soprattutto in una Regione delicata, complessa e bella come la Toscana. Mi impegnerò come sono solito fare, perchè noi sindaci abbiamo bisogno di condividere e trovare strade comuni per questioni legate al governo del territorio e trovare soluzioni per le varie problematiche. Ringrazio per la fiducia la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni e ringrazio i colleghi sindaci con i quali collaborerò costantemente per il bene dei nostri territori".

M.S.