Alluvione, ecco l’iter per chiedere i danni

Il Governo, con delibera del consiglio dei ministri del 5 dicembre ha accolto la richiesta della Regione Toscana, approvando l’estensione dello stato di emergenza per gli eventi del 29 ottobre 2023, anche alle province di Lucca e Massa Carrara. Poi con ordinanza commissariale del 22 dicembre anche per il comune di Lucca è stata attivata la procedura per la ricognizione danni a privati e imprese. La Regione ha pubblicato sul sito www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023 i moduli per la ricognizione dei danni a privati - nuclei familiari e associazioni senza scopo di lucro (modello B1) e alle attività economiche e produttive (modello C1) necessari per la richiesta di sostegno per i danni provocati dagli eventi alluvionali. I moduli compilati andranno caricati online sul portale di Regione Toscana, entro il 19 gennaio 2024. Info alla protezione civile, 0583/409061.