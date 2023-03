Alla media Del Prete gli studenti incontrano l’autore Pappalardo

Lunedì alle 16.30, nell’ambito del progetto “Pomeriggi in biblioteca”, alla Biblioteca Scolastica della Scuola Media “Carlo del Prete”, si terrà l’incontro con l’autore Marco Pappalardo (nella foto) che presenterà il libro “Non chiamatelo ragazzino” (ed. “Paoline”, 2021). Gli studenti coinvolti nel progetto “Educazione alla Legalità”, insieme alla prof.ssa Graziella Ortugno, hanno approfondito la figura del Giudice Livatino attraverso la lettura del libro “Non chiamatelo ragazzino”. scritto dal prof. Marco Pappalardo, la visione del documentario: “Il giudice di Canicattì” (scritto e diretto da Davide Lorenzano, 2016) e del film: “Il giudice ragazzino”(di Alessandro Di Robilant, 1994). Inoltre in classe sono stati letti alcuni brani dal libro “Cani senza padrone”(ed. Zolfo, 2020) del giornalista Carmelo Sardo, che nell’occasione dell’incontro con l’autore di lunedì 27, interverrà in streaming per rispondere a curiosità e domande dei ragazzi.