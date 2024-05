Alla fondazione Ricci la mostra di Giusti

Tutto pronto alla fondazione Ricci per la mostra con catalogo "Il poeta dei colori e delle parole" che si inaugurerà a Barga dall’11 maggio (ore 17), dedicata al graphic novelist, giornalista e documentarista Nazareno Giusti, precocemente scomparso nel 2019. La mostra viene organizzata per volontà della famiglia e della Fondazione Ricci, ce si terrà nella sede della fondazione in via Roma, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il titolo della mostra è una citazione di Vincenzo Pardini, collega e amico di Nazareno. La mostra esporrà acquerelli, illustrazioni, pagine dei suoi fumetti: sarà un viaggio lungo l’itinerario del suo percorso artistico, durante il quale ha avuto modo di incontrare persone che lo hanno emozionato e che a sua volta ha emozionato. L’esposizione sarà aperta dall’11 maggio al 16 giugno 2024 a ingresso libero con i seguenti orari: martedì 11-13, sabato e domenica 11-13 e 17-19.