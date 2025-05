Alfarano ‘punge‘ Pardini su Pierotti

Non si spengono i riflettori su "Oltre le radici", la scultura dell’artista Stefano Pierotti che da tempo è al centro di un vivace dibattito tra arte, politica e impegno sociale.

L’opera, collocata alla rotatoria di Porta Sant’Anna, è diventata simbolo di denuncia e riflessione sui grandi drammi contemporanei, dalle morti in mare alla più recente guerra in Palestina. Negli ultimi giorni, come saprete, Pierotti ha voluto infatti lanciare un nuovo messaggio per denunciare le atrocità e le morti civili causate dal conflitto in corso. A qualche giorno di distanza, interviene anche Vincenzo Alfarano, capogruppo Pd. Con poche, ma pungenti parole pubblicate sui social, ha criticato l’atteggiamento del sindaco Pardini, che ha annunciato l’intenzione di far rimuovere la statua.

"Non amo intervenire a caldo, ed ho aspettato qualche giorno per esprimermi sulla questione, utile soprattutto per riflettere sulla rinnovata ipocrisia del nostro primo cittadino – dice Alfarano – Caro Sindaco le ricordo il momento in cui definiva, insieme a Vittorio Sgarbi e Stefano Pierotti, il monumento in questione come esempio di arte viva. Evidentemente tali esempi non sono più degni di essere considerati tali quando veicolano messaggi politici a lei non graditi, come quello della solidarietà alla popolazione di Gaza di fronte al massacro perpetrato da Netanyahu. La coerenza (e anche la vergogna) questa sconosciuta".

Giulia Prete