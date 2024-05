Al Real Collegio la finalissima “Digital contest“

Oggi e domani il Real Collegio aprirà le porte alla finale del “Digital Changemaking Contest” realizzato con i fondi Pnrr - Progetto nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale promosso e realizzato dall’ISI “Sandro Pertini” di Lucca in collaborazione con Casco Learning e Indire, Accademia dei Lincei, Ashoka, Rete Scuole per la Pace, ISIS Europa - Pomigliano D’Arco, Liceo A. Bertolucci (Parma), ITTS Volta (Perugia), ISIS Zanussi (Pordenone) - Liceo Salvemini (Bari), IIS Morra (Matera), IC Micheli (Parma), IC Parma Centro (Parma), IC Ungaretti (Lucca), IC Leopoldo Ii Di Lorena (Follonica -GR).

Il Digital Changemaking Contest è un’opportunità per i gruppi classe o interclasse degli istituti secondari di I e II grado di mettere in rete le proprie idee e mostrarsi protagonisti del cambiamento, condividendo in uno spazio di rilievo nazionale i prodotti di comunicazione realizzati negli ambienti didattici innovativi della propria scuola. Una giuria composta dal comitato scientifico del progetto e da esperti tecnici ha selezionato i migliori 12 prodotti realizzati durante i Camp interregionali svolti a Lucca, Pomigliano d’Arco e Parma. Ora i 12 team finalisti affronteranno un camp nazionale sui generis, che li spingerà in territori sconosciuti e li porterà a mettersi in gioco in modo nuovo, con l’obiettivo di creare una

campagna di comunicazione sulla Transform Education.

I team verranno rimescolati e verrà chiesto ai ragazzi di lavorare con studenti di un’altra scuola e di un’altra città. Ogni team avrà due giorni per sviluppare il concept e realizzare uno spot audio / video di 60 secondi. Alla fine del camp, una giuria decreterà i prodotti migliori, che vinceranno l’edizione 2024 del Challenge e verranno presentati all’evento conclusivo di Digital Changemaking Learning a settembre.