Ricoverato in Psichiatria, dà in escandescenze e picchia una guardia giurata

Lucca, 2 aprile 2024 – Ha aggredito una guardia giurata che tentava di fermarlo, il tutto davanti agli occhi atterriti del personale sanitario. L’episodio si è verificato questa mattina all’interno del reparto di Psichiatria del San Lucca di Lucca: il protagonista è un giovane paziente che in quel momento si trovava ricoverato. Per fermarlo è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

L’uomo ha dato in escandescenze e per questo gli operatori hanno chiesto aiuto alla guardia giurata, che però è stata buttata a terra dal paziente ed immobilizzata con le gambe intorno al collo. Pare infatti che il giovane sia un esperto di arti marziali.

"Purtroppo – scrive in una nota il Comitato base sanitaria – sono dovuti intervenire, oltre al personale sanitario presente, anche i carabinieri che a loro volta hanno immobilizzato il paziente e chiesto rinforzi per la forza fisica e l'abilità atletica del ricoverato. La guardia giurata ha rischiato il soffocamento per asfissia.Tutto in un orario di passo in cui alcuni parenti sono stati fatti uscire in fretta e furia. Solo l'intervento di sedazione profonda da parte di un medico rianimatore ha scongiurato la peggio agli operatori presenti”.