Adesioni in crescita per Joelette&Jubilee

Crescono le adesioni per Joelette&Jubilee - jj 2025, il cammino solidale e inclusivo che, in occasione del giubileo, percorrerà la Via Francigena da Altopascio a Roma. Promosso dall’associazione Sentieri di Felicità Odv, con il sostegno di Regione, Comune di Altopascio e Comune di Viterbo, il progetto unisce persone di ogni provenienza e condizione fisica, rendendo il cammino accessibile a tutti. Una esperienza di condivisione e crescita.

Sono già numerose le associazioni che parteciperanno all’iniziativa. Il Gruppo Trekking Bagno a Ripoli e il Gruppo Trekking Senese lavorano per promuovere la sentieristica e valorizzare il patrimonio culturale lungo i percorsi. La Via Romea Senese Accessibile agisce invece per migliorare l’accessibilità degli itinerari, mentre la Comunità Toscana il Pellegrino si occuperà dell’organizzazione e della logistica del progetto. Tra le associazioni aderenti, Free Wheels Odv, Libero Accesso, cai – AeVf, Aeliante, organizzazione no-profit di Capannori, Camminare Guarisce e La Romea Strata, un cammino di fede e cultura, porta i pellegrini attraverso l’Europa.

Cresce anche la macchina organizzativa per dare il via al percorso, che partirà ufficialmente il prossimo 19 aprile da Badia Pozzeveri, Altopascio, per proseguire in tutti i fine settimana di aprile e maggio. La carovana riprenderà poi a settembre, arrivo previsto a Roma, in piazza San Pietro, domenica 28 settembre.

Le iscrizioni per le tappe toscane sono aperte fino al 31 marzo 2025. Per partecipare, è possibile inviare un’email a promo@sentieridifelici

Ma. Ste.