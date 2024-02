Accordo fatto, assunzioni alle Poste. Agli sportelli e come consulenti

L’accordo con i sindacati, siglato il 5 febbraio scorso, ha prodotto il miglior risultato per chi cerca lavoro: 1.085 dipendenti saranno assunti entro luglio 2024 in Poste Italiane. Saranno ricercati soprattutto addetti allo sportello, consulenti finanziari e altri profili professionali, ma anche Mercato Privati (operatori di sportello e specialisti commerciali).

L’accordo sindacale era stato sottoscritto da Poste Italiane e dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Confsal, Failp-Cisal e Fnc Ugil. “Anche a Lucca si apriranno opportunità di lavoro – fa sapere Michela Benedetti, referente Slc Cgil –, al momento non è possibile sapere quante. Di certo mancano almeno 40 persone agli sportelli nella provincia di Lucca e questo provoca purtroppo inevitabili disservizi. Temiamo che l’iniezione di nuovo personale non sarà numericamente sufficiente a coprire queste carenze strutturali. Un fatto è certo: la nostra battaglia continuerà“. Non sono ancora aperte le candidature per le nuove posizioni che saranno aperte entro luglio, al momento sono fruibili soltanto quelle per il reclutamento attraverso gli uffici di collocamento. Ma Poste Italiane fa sapere che le selezioni sono comunque costantemente attive durante tutto l’anno, offrendo opportunità di lavoro sia per portalettere che per operatori di sportello e altri profili professionali.

Per candidarsi alle assunzioni è possibile visitare la piattaforma riservata alle selezioni di personale “Lavora con noi”, dove vengono pubblicati gli annunci relativi alle opportunità di impiego. Gli interessati possono prendere visione delle posizioni aperte al momento e inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form online.

Per quanto riguarda il Mercato Privati (MP), saranno coperti 750 posti di lavoro in Italia, tra cui 350 specialisti consulenti fiscali, 100 operatori di sportello, 60 trasformazioni full-time e 240 sportellizzazioni. Nell’ambito della Posta, comunicazione e logistica (PLC), verranno coperti invece 335 posti di lavoro, tra cui 670 addetti di produzione nei nodi logistici e 15 trasformazioni full-time.