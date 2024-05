Lucca ospita la nuova sede degli Incontri del Cinema d’Essai, una celebrazione del cinema d’autore. La FICE trasferisce gli Incontri del Cinema d’Essai a Lucca, la manifestazione annuale, nata nel 2001 e precedentemente ospitata a Ravenna, Asti e Mantova, e rappresenta un momento aggregativo unico per il cinema di qualità. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2024, la città di Lucca accoglierà circa 600 accreditati dell’industria cinematografica, insieme al pubblico lucchese. Le proiezioni, gli incontri e i convegni si svolgeranno al cinema Astra, mentre gli eventi per la città avranno luogo al cinema Centrale. La serata dei Premi FICE si terrà il 2 ottobre al Teatro del Giglio, seguita da una cena in onore dei premiati al Real Collegio di Lucca. Gli Incontri del Cinema d’Essai offriranno anteprime aperte al pubblico, seguite da incontri con ospiti di rilievo.

La manifestazione, oltre a celebrare maestri del cinema italiano, darà spazio anche ad artisti emergenti ed esordienti di talento. Oltre alle proiezioni e ai premi, gli ‘Incontri’ offriranno momenti di dibattito su temi di attualità del settore cinematografico, con la partecipazione di rappresentanti internazionali e istituzioni di rilievo nel mondo del cinema. L’evento gode del supporto di numerose partnership con organismi di rappresentanza degli autori, dei produttori, dei distributori, degli esercenti, dei festival e delle istituzioni cinematografiche italiane e internazionali.

Re. Graz.