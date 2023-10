Ed Sheeran in concerto a Lucca, colpo grosso del Summer Festival

Lucca, 12 ottobre 2023 – Lucca Summer Festival aggiunge il secondo nome al cartellone 2024 (il primo è Rod Stewart). La pop star britannica Ed Sheeran sarà ospite sul palco di fianco alle Mura di Lucca per un’unica data italiana. Il grande giorno sarà sabato 8 giugno.

Le sue hit parlano per lui: “Bad Habits”, “Shivers”, “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Castle on the Hill” e tantissime altre rappresentano un repertorio che dal 2011 continua ad accogliere un successo dopo l’altro. Uno dei maggiori nomi del pop mondiale che sicuramente farà esaurire i biglietti in un batter d’occhio. Di recente, Sheeran è diventato il primo artista solista britannico a rivendicare 52 settimane – un anno intero – al numero 1 nella classifica ufficiale del Regno Unito, con solo Elvis Presley e The Beatles prima di lui.

Dopo il monumentale tour di due anni concluso nel 2019, l’Artista torna ad incantare il pubblico con i suoi vecchi successi e con le hit dell’ultimo album con il “+ - = ÷ x TOUR”, iniziato la scorsa estate e già battezzato a Wembley con cinque show consecutivi.

Un altro nome, quello di Ed Sheeran, che si aggiunge all’incredibile storia del Lucca Summer Festival e alle leggende che hanno calcato i suoi palchi. Lo vedremo protagonista alle Mura Storiche di Lucca il prossimo 8 giugno 2024.

Radio105 Presale: da mercoledì 18 ottobre 2023 ore 09:00 a giovedì 19 ottobre 2023 ore 23:59

Biglietti disponibili su 105.net

General Sale: venerdì 20 ottobre 2023 dalle ore 11:00 biglietti disponibili su www.ticketone.it/

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina luccasummerfestival.it