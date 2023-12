Capodanno Lucca: super show con Sabrina Salerno

Lucca, 13 dicembre 2023 – Un grande evento per Capodanno è stato organizzato in piazza Santa Maria a Lucca a partire dalle ore 22. La super ospite della serata sarà Sabrina Salerno, icona pop che ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo, collezionando innumerevoli dischi d’oro, di platino ed un Grammy a Montecarlo. Sarà sul palco di piazza Santa Maria per uno spettacolo che ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, e per un brindisi insieme alla città. Prima di lei il dj Federico Avanzati e la musica coinvolgente della Auto-Reverse Band, con uno show dance che partirà dal repertorio anni 70 per proseguire fino alle hit dei nostri tempi. Il complesso offrirà uno show tutto da ballare tra successi disco, pop e dance italiani e internazionali per una notte di musica indimenticabile. A chiusura della serata, il dj set del lucchese Luca Maffei per festeggiare l’inizio del nuovo anno ballando al ritmo della migliore musica italiana ed internazionale. A presentare la serata sarà Emanuela Gennai.