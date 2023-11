"Uniti nella Passione: Lucca Comics & Games, la Magia della Comunità"

Benvenuti in quella "magnifica macchina dei sogni" che è la città di Lucca quando si trasforma nel palcoscenico del Lucca Comics & Games. Definizione che rubiamo volentieri al sindaco della città, Mario Pardini, uno che di sogni e di festival se ne intende, avendo avuto in passato un ruolo chiave nell’organizzazione dell’evento: co-fondatore e responsabile dell’area movie e poi presidente di Lucca Crea, la società che lo organizza.

La città dove tutto diventa possibile, come se fosse essa stessa parte di una storia da scrivere insieme: il pubblico da una parte e gli autori dall’altra. Che siano maestri del fumetto – e quest’anno a Lucca c’è veramente ‘il mondo‘ – oppure premi Oscar – come Michel Gondry – e geniali inventori di games – Yu Suzuki di Sega - chiunque sa che a Lucca si accenderà il suo sogno. Un programma vastissimo per un’edizione da record e i cui dettagli trovate nello speciale che state sfogliando, un inserto a fumetti da conservare e collezionare.

E’ così da più di mezzo secolo, al punto che nel circuito mondiale il festival viene chiamato semplicemente "Lucca" senza bisogno di aggiungere altro. Basta la parola, per citare un vecchio spot. Perché è qui dove tutti vogliono essere. ’To Get There‘ in inglese, come ‘Together‘ che è lo slogan scelto per questa edizione. Un ‘claim‘ voluto per rafforzare ancora di più quel senso di comunità universale e senza barriere che da sempre rappresenta il festival lucchese. Concetti rafforzati dalla potente immagine del poster, un’illustrazione dei fratelli Asaf e Tomer Hanuka, israeliani, ai quali Lucca dedica anche un’ampia retrospettiva.

Una scelta che ha portato l’Ambasciata di Israele in Italia a concedere il patrocinio all’evento, con la conseguenza che alcuni autori – primo fra tutti Zerocalcare – hanno preferito disertare il festival dopo l’esplosione del conflitto israelo-palestinese. Un scelta, però, che appare lontana milioni di anni luce dalla filosofia di Lucca Comics&Games che è, invece, quello di includere e dare nazionalità a tutti. E’ sempre stato così e a maggior ragione lo sarà anche quest’anno.

"E’ una specie di magia, un richiamo che unisce persone diverse per passioni, idee, età e provenienza – dice ancora il sindaco Pardini –. Ed all’improvviso siamo insieme, Together, che è il tema dell’edizione 2023 e simboleggia la forza di questo grandioso evento celebrativo della cultura pop. Lucca Comics & Games è un cuore grande quanto la città, che pulsa di condivisione, rispetto reciproco e batte forte di fronte alla bellezza mozzafiato di monumenti, strade, piazze, palazzi che si trasformano nel set dei sogni di ciascuno, incoronati in una cerchia verde di Mura per creare un legame fatto di momenti vissuti insieme".

"Insieme allo staff di Lucca Comics & Games – aggiunge i sindaco – voglio dire grazie a tutti coloro che ogni anno tornano ad innamorarsi di questo straordinario contenitore di sogni che – nel loro insieme – noi lucchesi chiamiamo ’Casa’: una città esempio di ospitalità e di accoglienza, di civiltà e garbo, dove tanti uomini e donne - dalle forze dell’ordine, al personale sanitario, ai volontari – prestano il loro servizio perché ogni cosa vada per il meglio".

Concetti ribaditi e se vogliamo rafforzati dalle parole di Emanuele Vietina, direttore del festival: "Lucca Comics & Games è una roba un po’ pazza. Per qualcuno una cosa da fuori di testa, per noi che la viviamo un impasto unico che si tiene insieme fra volontà, sentimenti e passioni. Tutti assieme lavoriamo per realizzare il festival: autori con appassionati. GiocAutori e organizzatori. Fomentandoci gli uni gli altri, per dirla alla Mauro Longo. E lo facciamo sempre insieme al nostro pubblico. In quella ricerca della felicità che non è mai facile, anzi è faticosa".

Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea, è se vogliamo ancora più diretto: "Il ‘claim‘ Together vuole essere ancora di più un messaggio all’unione dell’umanità. Un invito a superare le divisioni e le diverse vedute che ognuno di noi ha, per riscoprirsi uniti nelle passioni, ma anche e soprattutto nelle differenze. Un invito alla riscoperta di quella matrice umana che accomuna tutti e che il festival celebra ogni anno attraverso la creatività dei suoi artisti e la gioia del suo pubblico".