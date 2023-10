Se il cosplayer è dietro il banco. Maschere, travestimenti e bevute

Con l’arrivo del Lucca Comics & Games non possono che mancare i Cosplayers più iconici e stravaganti e mentre si apre la sfida al costume più bello e originale, in città sono pronti ristoranti e bar a mettersi in gioco per amalgamarsi all’atmosfera. Costumi, musiche, allestimenti e piatti.

Il Lucca Comics è ovunque in città e come potrebbe mancare all’interno dei ristoranti e dei bar che ogni giorno accolgono migliaia di appassionati del fumetto.

"Da ormai 12 anni, - ci racconta Arianna Cesari proprietaria del ristorante K2 - ci prepariamo scrupolosamente all’evento con lo stesso iter: scegliamo un tema, prepariamo i vestiti, a volte anche con le nostre mani, ed allestiamo completamente l’interno del locale con la collaborazione di un artista, Massimiliano Marco Guelfi. Rispettando fedelmente i punti chiave del tema scelto, riuscendo così a riportare automaticamente alla mente il cartone o il film".

"Il nostro punto di forza è sempre il menù - continua Cesari - sia graficamente, per le scelte dei piatti e la modalità nel servirli, tutto rievoca il tema da noi scelto. I comics sono un periodo speciale per noi, e per quest’anno non vediamo l’ora di mostrarvi quello su cui stiamo ancora lavorando. Speriamo di non deludere le aspettative con la performance".

Tutti cercano di attirare l’attenzione, e organizzare qualcosa di speciale che resti nella memoria di molti. Come hanno fatto al ristorante Gli Orti di Via Elisa sarà possibile visitare una mostra fotografica dedicata ai volti che tutto l’anno stanno dietro le quinte dell’organizzazione di Lucca Comics & Games, un omaggio all’evento.

Camminando per le vie del centro, sarà impossibile non imbattersi nel Pult, locale centrale per la città dove, come ogni anno, si pensa ad un qualcosa di speciale "siamo sempre emozionati quando arriva questo periodo, - ci racconta Meggy Lleshi, responsabile del bar - si certo, anche per la mole di lavoro, ma più di tutto per il rapporto con le persone che passano da noi. Saranno giornate piacevoli per tutti. Noi ci vestiremo da OnePiece, i ragazzi fremono per travestirsi, e poi chissà può sempre nascere una sfida tra bar".