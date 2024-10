Lucca Comics & Games, colori ed emozioni: viaggio tra le mostre di Palazzo Ducale Dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Italia: come ogni anno le mostre di fumetti di Lucca Comics & Games offrono una sorta di giro del mondo della fantasia e della creatività. Mentre il festival (con altre esposizioni) si aprirà ufficialmente il 30 ottobre e chiuderà i battenti domenica 3 novembre le mostre di fumetti a Palazzo Ducale sono aperte dal 19 ottobre e anche per loro la chiusura sarà il 3 novembre. L'orario è (fino al 29 novembre incluso dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, la domenicaore 10-13 e 15-19, con chiusura il lunedì. Dal 30 ottobre al 3 novembre dalle 9 alle 19.