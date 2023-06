Lucca Comics & Games, parla 'mister Atari': "I videogiochi hanno un grande futuro"

Lucca, 29 ottobre 2022 - Nolan Bushnell è tra gli ospiti di punta di questa nuova edizione di Lucca Comics & Games, imprenditore, creatore e padre dei primi videogiochi della storia, Nolan è sicuramente tra i protagonisti del festival di quest’anno. Un anno non casuale questo dato che l’evento ricorre proprio in occasione dei 50 anni dalla fondazione di Atari, la società americana di videogiochi fondata proprio da Bushnell, nonché creatrice di giochi rimasti nella storia del gaming come “Pong” e “Asteroids”.

Atari è stata la prima esploratrice di un nuovo mercato che, nato negli ultimi decenni dello scorso secolo, si è poi espanso a dismisura all’alba del nuovo secolo, ovvero l’industria dedicata ai videogiochi, diventati con il passare del tempo sempre più coinvolgenti, realistici ed interattivi. Bushnell è stato tra i primi a capire la grande possibilità di espansione che i videogiochi potevano avere tra il grande pubblico ed è questo che lo ha spinto negli anni 70 a buttarsi in quello che era al tempo un settore appena nato e poco conosciuto.

"Il periodo migliore per i videogiochi deve ancora arrivare – sostiene Bushnell -, hanno un grande potenziale, sono molto potenti e possono essere usati in molti modi diversi, il prossimo decennio potrebbe rivelarsi come un decennio d’oro per i videogiochi. Hanno un grande potenziale di sviluppo e di utilizzo, basta pensare al settore dell’istruzione: possiamo usare i videogiochi per apprendere cose nuove molto più velocemente rispetto al passato, inoltre, ci sono studi recenti che dimostrano come chi usa i videogiochi sia più intelligente, ciò dimostra come ci si possa divertire e anche imparare mentre si gioca".