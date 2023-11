’Noi siamo leggenda’. Giovani a tinte fantasy

Riflettori sui giovani a Lucca con l’anteprima del primo episodio della serie Noi Siamo Leggenda, teen drama a tinte fantasy per la regia di Carmine Elia in onda da mercoledì 15 novembre in prima serata su Rai 2 e Rai Play. Con il regista, a Lucca Emanuele di Stefano, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giulia Lin, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin. Community carpet e poi Teatro del Giglio (domenica 5, ore 16.30).