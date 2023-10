Negozi e hotel pronti all’invasione “E’ una gioia partecipare alla festa“

A Lucca, i Comics sono ‘sacri‘ come il Settembre, il Summer Festival e i negozi del centro. Così abbiamo deciso di curiosare tra i negozianti e le loro attività per scoprire cosa hanno in serbo per i giorni della kermesse. Chi decide di restare aperto durante i giorni dell’evento, accetta una sfida, perché nonostante le vetrine dedicate, i costumi e gli allestimenti, ovviamente non si ha la certezza che gli appassionati del fumetto siano un’ottima clientela per i negozi storici della città.

Ma questo non diminuisce l’entusiasmo nel dare il proprio contributo all’atmosfera.

"Come ogni anno allestiremo le vetrine a tema fumetti, - ci racconta Federico Lanza, proprietario del negozio Il Panda di via Fillungo - ci teniamo sempre a restare aperti e a partecipare ad un evento così importante per la nostra città. È vero per noi è sempre una sfida per il lavoro, come per tutte le attività che vanno aldilà dei fumetti e dei manga, ma ci piace l’atmosfera e essere sempre presenti per Lucca".

Tutti presenti curiosi e appassionati, i negozi di abbigliamento, quelli per la cura della persona e molti altri anche se non saranno i protagonisti dei cinque giorni di comics, sicuramente sarà importante per la città la loro presenza. A differenza invece di chi resta sempre il fulcro pulsante della manifestazione e sono, senza ombra di dubbio, gli hotel. Ogni anno, con i numeri da record che quest’anno secondo i dati per ora forniti superano di gran lunga quelli dello scorso anno, gli hotel, i B&B e le case in affitto ricevono migliaia di richieste e prenotazioni, restando al completo già dall’anno precedente.

"I cosplayer, gli appassionati e gli organizzatori sono da sempre parte fondamentale dell’essenza del nostro hotel. - ci dice Sara Barbieri dell’hotel La Luna - siamo sempre pronti ad accogliere al meglio tutti i nostri ospiti e non. Il nostro bar si trasforma durante quei giorni pronto ad accogliere chi è stanco e affamato o chi vuole semplicemente fare una sosta, essendo in pieno centro siamo sempre al completo. Non abbiamo organizzato granché, per via dei permessi, ma sicuramente saremo vestiti a tema, questo non può mai mancare".