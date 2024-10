Mezzo secolo di Hello Kitty. Torna Stilton

di Rebecca Graziano

Anche quest’anno, Lucca Comics & Games apre le porte ai più piccoli con un programma ricco di eventi e attività, grazie alla sezione Lucca Junior che si svolgerà al Family Palace del Real Collegio. Questo spazio sarà il cuore pulsante delle iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, confermandosi uno dei luoghi più visitati e amati del festival. Tra gli ospiti più attesi di Lucca Junior, spicca il ritorno di Geronimo Stilton, che, dopo dieci anni, il topo giornalista torna con uno spettacolo a tema e una sessione di firmacopie.

Non mancherà Andrea Lucchetta con il suo progetto Super Spikeball, animato dallo staff della Federazione Italiana Pallavolo, che permetterà ai bambini di cimentarsi nel gioco della schiacciata. La celebre Hello Kitty sarà protagonista di un grande evento per il suo 50esimo compleanno, coinvolgendo grandi e piccini in festeggiamenti e foto accanto a una gigantesca torta celebrativa. Il Family Palace aprirà le porte di un mondo incantato pronto ad accogliere piccoli e grandi con attività che spaziano dai laboratori creativi alle letture animate, dai giochi di ruolo alle installazioni interattive.

Il programma di Lucca Junior 2024 propone una lineup di numerose attività coinvolgenti per bambini e famiglie. Gli spettacoli teatrali e di animazione trasporteranno i piccoli in mondi fantastici, con storie vivaci e personaggi amati. I laboratori di fumetto e disegno, tenuti da professionisti, offriranno ai giovani creativi l’opportunità di creare personaggi e storie originali, esplorando le tecniche artistiche. L’area giochi da tavolo sarà uno spazio di divertimento e apprendimento per tutta la famiglia, mentre le mostre interattive offriranno percorsi sensoriali, stimolando la curiosità attraverso esperienze tattili e visive.

Un’importante presenza all’interno di Lucca Junior sarà quella di Rai Kids, che porta un programma di eventi per bambini e famiglie con le sue amate serie trasmesse su Rai Yoyo e Rai Gulp. Oltre a Hello Kitty, Rai Kids sarà protagonista con la Rai Yoyo Parade che si terrà il 2 novembre, una parata colorata che vedrà sfilare tra le mura di Lucca personaggi come Pinocchio e Freeda, Bing, Masha e Orso, i Puffi e molti altri. Per i piccoli appassionati di animazione sarà un’occasione speciale per incontrare dal vivo i loro eroi. Inoltre, una troupe di Rai Gulp sarà presente per documentare l’intero evento, realizzando uno speciale che andrà in onda il 9 novembre, condotto da Emma Galeotti.

Una delle caratteristiche che rendono il Family Palace un luogo speciale è l’accesso libero per tutti. Il festival, infatti, offre ingresso gratuito ai bambini sotto i 10 anni (nati dopo l’1 gennaio 2015). Il Family Palace invece è gratis per tutti, indipendentemente dall’età e si conferma quindi come uno spazio inclusivo, dove l’unica regola è lasciarsi trasportare dalla creatività e dall’immaginazione. L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games si preannuncia dunque imperdibile per bambini e famiglie, un viaggio nel mondo della fantasia e della scoperta che, tra giochi, spettacoli e incontri, saprà regalare emozioni indimenticabili a tutti i suoi partecipanti.