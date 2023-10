Lucca, la città fantastica si fa capitale

di Francesco Meucci

Benvenuti nella Terra di Mezzo o a Gotham City, o dove volete voi purchè sia un luogo fantastico come lo è Lucca nei giorni dei Comics. Che anche a chi ci è abituato da anni, fa sempre lo stesso effetto entusiasmante. Una città che sa trasformarsi da “provincia“ a “capitale mondiale“ nel giro di un battere d’occhio, d’altronde, non che può esserla fantastica. Lucca ci riesce a dispetto di chi la vorrebbe la “Bella Addormentata“ della Toscana (che poi è solo invidia per un festival come i Comics, del Summer e di tutti gli altri eventi che qui si tengono). Qualcuno la penserà diversamente, lo sappiamo: ma crediamo che in buona parte sia ormai una posa di facciata. Lamentarsi in Italia è uno sport nazionale molto più diffuso dell’entusiasmarsi. Ai lamentoni, però, per un volta diciamo: provate a fare come dice il sindaco in questa stessa pagina. E riempite le strade e le piazze di Lucca, per incontrarci, salutarci, divertirci e vivere insieme quelle grandi passioni che accomunano tanti di noi.

Scoprirete che è bellissimo, anzi fantastico.