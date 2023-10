Lucca Comics, che attesa per l’evento: ci siamo, utimi ritocchi ai padiglioni

Lucca, 31 ottobre 2023 – Nonostante il cielo sia un po’ grigio l’attesa è tantissima. Tutto pronto per Lucca Comics 2023, una edizione monstre non solo per il consueto numero di ospiti ed eventi ma anche per le decine di migiaia di biglietti staccati fino a domenica 5, quando la kermesse chiuderà.

Gli ultimi ritocchi agli stand

Nel mezzo ci sarà di tutto: dai fumetti ai videogiochi, dai film di animazione alle serie. Una pacifica invasione della città di Lucca che vivrà cinque giorni al centro del mondo.