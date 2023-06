Quanto costano i biglietti del Lucca Comics: i prezzi di abbonamenti e giornate singole

Lucca, 1 settembre 2022 - Ma quanto costerà assistere alla prossima edizione del Lucca Comics & Games? Come già negli ultimi anni, ci sono giornate che sono più economiche, e quelle più rischieste che hanno un costo maggiore. Per quanto riguarda l’ingresso giornaliero, si andrà dal minimo dei 19 euro ( più diritti di prevendita di 1,80) del primo giorno, il 28 ottobre, e dell’ultimo giorno, il 1 novembre, ai 23 euro del 29 e del 31 ottobre e fino al massimo di 25 ero per la giornata del 30 ottobre.

Gli abbonamenti dei due giorni, in base alle giornate scelte variano quindi da un minimo di 33 euro a un massimo di 40 euro, e con 75 euro ci si porta a casa l’abbonamento per i 5 giorni. I fan che vogliono avere il massimo e si vogliono fare un regalo speciale, possono accedere a tiratura limitata agli ingressi Level UP Fan (solo 300 disponibili): 5 giornate con servizi esclusivi e opportunità dedicate al prezzo di 340 euro (+ 2,50 di prevendita ed eventuali commissioni di Vivaticket). I bambini nati a partire dal 1 gennaio 2013 entrano gratuitamente.