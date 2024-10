Le ’Notti Horror’ fra vecchie pellicole e novità attesissime

Grande novità per l’area Movie con Le Notti Horror: QMI, inoltre, per questa edizione 2024 lancia una nuova sezione tematica, ’Le Notti Horror di Lucca Comics & Games’, per tutti gli amanti della tensione e del brivido di qualità, con tante anteprime e ospiti speciali. La rassegna vanta un ’padrino’ d’eccezione, Roberto De Feo, regista di film apprezzati in tutto il mondo come ’The Nest (Il nido)’ e ’A Classic Horror Story’, il quale introdurrà ogni sera, da domani a sabato 2 novembre, una o più chicche del genere horror.

A inaugurare questo nuovo ciclo, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20 al Cinema Astra, Longlegs. Uno degli horror più attesi dell’anno diretto da Osgood Perkins che porta sul grande schermo una spietata caccia al serial killer. Nicolas Cage e Maika Monroe vestono i panni dell’assassino e dell’agente dell’FBI che si occupa del caso, in questa caccia al serial killer che prende svolte complesse e inaspettate. Il film uscirà nelle sale italiane il 31 ottobre con Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Sempre il 30 ottobre, arriva The Substance (I Wonder Pictures) di Coralie Fargeat, con Demi Moore, Dennis Quaid e Margaret Qualley, un’opera potente e visionaria che ha travolto l’ultimo Festival di Cannes.

Per la notte di Halloween un evento imperdibile, dalle 20:30 al Cinema Astra una proiezione speciale del classico del 1985 Demoni alla presenza del regista Lamberto Bava; venerdì 1° novembre, alle ore 20 al Cinema Centrale, l’anteprima italiana di The Primevals (Full Moon Entertainment), il lungometraggio postumo di David W. Allen, maestro degli effetti speciali.