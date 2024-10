Il segno del Sensei. Yoshitaka Amano celebra Puccini

Autore dei tre poster di Lucca Comics & Games 2024, dedicati alle opere ’Tosca’, ’Madama Butterfly’ e ’Turandot’ di Giacomo Puccini, Yoshitaka Amano è l’ospite più atteso di questa edizione della manifestazione. A Palazzo Ducale è il protagonista della mostra ’Press Animae To Play’, che illustra il periodo giovanile della produzione del Sensei, forse quello meno noto dal grande pubblico, con quindici anni di carriera trascorsi nello studio di animazione Tatsunoko Production in cui, prima come animatore e poi come character designer, ha contribuito alla creazione di cartoni animati cult tra il 1967 ed il 1982 come Mago Pancione, Judo Boy, Ape Magà, Pinocchio, Yattaman, Hurricane Polimar, Tekkaman.

La prima occasione di incontrare il maestro Amano a Lucca sarà il 30 ottobre alle ore 11, in occasione della cerimonia di apertura, al Teatro del Giglio. Il Sensei, che avrà in suo onore un padiglione monografico in piazza San Michele, incontrerà il pubblico il 31 ottobre alle 16, ancora al Teatro del Giglio, per un fitto ’domande/risposte’ sulla sua carriera e sulla mostra milanese, curata da Fabio Viola per Lucca Comics & Games, che sarà ospitata dal 13 novembre al 1° marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore. ’Amano Corpus Animae’ sarà la prima retrospettiva per celebrare i 50 anni di carriera del visionario Maestro, la più grande e completa che sia mai stata dedicata all’artista nipponico in Occidente. Amano sarà ancora al centro, il primo novembre alle 13, nell’Auditorium San Francesco, di un evento dedicato alle community di LC&G.

Paolo Ceragioli