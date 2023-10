Il saluto del direttore Vietina “Possiamo realizzare qualcosa di sorprendente“

Lucca Comics & Games è una roba un po’ pazza. Per qualcuno una cosa da fuori di testa, per noi che la viviamo un impasto unico che si tiene insieme fra volontà, sentimenti e passioni. Tutti assieme lavoriamo per realizzare il festival: autori con appassionati. GiocAutori e organizzatori. Fomentandoci gli uni gli altri, per dirla alla Mauro Longo. E lo facciamo sempre INSIEME al nostro pubblico. In quella ricerca della felicità che non è mai facile, anzi è faticosa. Poi ci sono una sorta di custodi del festival, che potremmo essere noi, organizzatori, insieme alla rete nazionale e internazionale dei nostri stake-holder e collaboratori. Ma non nel senso di coloro che “custodiscono” gelosamente un sapere o un potere. Non siamo registi che dirigono, ma amici che percorrono insieme le strade di un magnifico viaggio: per dirla con il linguaggio del gioco di ruolo, siamo Dungeon-Master, che preparano tante piccole e grandi sfide.

La scelta ultima resta sempre in mano al visitatore. Nel grande Gioco di Ruolo di Lucca Comics & Games è il partecipante infatti che ci sorprende, inventando un percorso che non avevi previsto e il finale che non ti aspetti.

E proprio in quest’ottica, nell’anno del Together, fra le tante novità abbiamo lanciato i “Lucca Comics & Games Community Awards”, il riconoscimento delle nostre comunità a quelle opere che hanno raccontato i tanti modi per immergersi negli universi fantastici e del presente, prodotti autoriali che hanno dominato le classifiche e soprattutto scaldato i nostri cuori: dai fumetti popolari occidentali, ai manga, dai giochi, ai videogiochi, fino ai film, le serie TV, i libri fantastici e ovviamente il personaggio più amato.

In questo 2023, fra i tanti anniversari che celebriamo a Lucca ce n’é uno speciale: i 30 anni dell’area dedicata ai Games, e lo facciamo in tanti modi: con un’enorme statua di cioccolato dello chef Damiano Carrara, che riproduce il simbolo dell’area Games: “Grog”, un personaggio che ci siamo inventati a Lucca e che richiama i simboli del gioco da tavolo e delle miniature e con la presenza di Lillo, un vero appassionato di questo mondo, che sarà il nostro ambasciatore, ma che ha anche curato una mostra eccezionale. Fra i grandi anniversari Lucca celebra i 50 anni dalla scomparsa del grande maestro J.R.R. Tolkien, con una magnifica esposizione-evento dedicata alle trasposizioni, citazioni e influenze che il professore di Oxford e la sua opera hanno avuto sul mondo del fumetto e del gioco; e anche i 25 della prima uscita del libro di Harry Potter in Italia, con una mostra dedicata allo studio MinaLima. Ma questa è solo una minima parte dei mondi di Lucca Comics & Games che vi invito a scoprire.

Quando mi chiamano direttore di Lucca Comics & Games mi viene da pensare… perché se questo fosse un davvero il gioco di ruolo di Lucca, semmai sarei un Dungeon Master. Sempre pronto ad imparare e a farmi indicare la strada dai partecipanti. Solo così potremo rinnovare la grammatica festivaliera e creare “uno spazio sicuro per le differenze”, come ci definì l’attore Ismael Cruz Cordova, in un’intervista al magazine Usa Variety. Possiamo realizzare qualcosa di sorprendente, qualcosa di cui essere grati e orgogliosi. Together.

(*) Direttore (anzi Dungeon-Master) di Lucca Comics & Games