Il mito dei manga fatto a pezzi di puzzle

’Clementoni’ esordisce

a Lucca Comics & Games

per condividere insieme

agli appassionati del gioco

di ogni età, le novità del mondo puzzle e board games: tutte ideate, progettate e sviluppate in Italia. Da sempre attenta al target kidult, in occasione del Lucca Comics & Games 2023, l’azienda di Recanati presenterà i suoi puzzle

con protagonisti i personaggi dei manga più amati come Attack on Titan, Dragonball (immagine a destra) e il mondo dei Pirati di One Piece.