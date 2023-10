Fumetti, gadget e dischi. Un universo pop dentro le Mura

Fumetti, tanti fumetti che grazie ai loro autori sono i protagonisti indiscussi del Lucca Comics & Games. Evento che accoglie ogni anno decine di migliaia di appassionati. Per le vie del cerchio alberato, nella città divenuta patria del fumetto, c’è chi porta avanti questa passione con grande costanza e amore. Dischi di colonne sonore, libri, costumi fantasy, gadget e manga per gli appassionati del genere c’è sempre un luogo dove poter reperire ciò che più desiderano anche non in periodo di manifestazione.

"Noi, come attività, rimaniamo legati tutto l’anno ai Comics, - ci racconta Dante Pieroni, proprietario de Il Collezionista - e in questi cinque giorni saremo ben dislocati in tutta la città, senza abbandonare la nostra sede centrale, il negozio. Avremo delle esposizioni al Real Collegio, saremo presenti allo stand Mondadori, dove verranno presentati fumetti per adulti e bambini. È impegnativo ma soddisfacente organizzare questi giorni, lavoriamo tutto l’anno, ci tiene molto impegnati ma siamo fieri di presentare ciò per cui ci siamo preparati, offrendo il meglio".

"Fanta Universe ci sarà, saremo presenti in un padiglione come punto vendita. - ci spiega Matteo di Costanzo proprietario dell’attività Fanta Universe in via Vittorio Veneto - Il nostro è un mondo che continua la tradizione dei comics durante tutto l’anno. Siamo tutti appassionati, abbiamo Manga, libri, Anime e fumetti e non dimentichiamoci di Harry Potter, per il quale restiamo aperti dalla mezzanotte del 31 ottobre per vendere all’uscita il nuovo Minalima del Prigioniero di Azkaban. Siamo in pieno fermento".

Il mondo di Manga e Anime non si limita ai collezionisti, o ai rivenditori di gadget e fumetti, ma sta anche nella musica, nelle colonne sonore di film e serie. Un grande collezionista di dischi di colonne sonore del mondo Manga è sicuramente René Bassani dello Sky Stone & Songs che racconta così quesdti giorni: "Ho sempre collezionato i dischi più famosi, delle colonne sonore di Anime, giochi, film. Ho un grande legame con l’evento, porta sempre tanto bel turismo in città, di persone appassionate e con grande curiosità che mettono impegno in cosplayer fantastici. La mia vetrina sarà speciale, e anche una sorpresa, non voglio dire niente dovrete passare in quei giorni per sbirciare".