Cosplay, passione di famiglia: "Ma quanto ci costi"

Lucca, 23 ottobre 2022 - Tra pochi giorni i vicoli e le strade del centro storico di Lucca si riempiranno dei famosi cosplayer che, con la loro creatività e i loro travestimenti, rendono da sempre l’atmosfera dei Lucca Comics & Games ancora più suggestiva e unica nel suo genere. Di fronte a questi particolari e complessi travestimenti rimaniamo sempre a bocca aperta, ogni anno i cosplayer ci stupiscono con la loro creatività e le loro maschere spettacolari. Davanti alla loro complessità viene naturale chiedersi come queste maschere vengano create, quanto tempo i cosplayer impieghino nel processo della loro realizzazione o come si scelga il tema dell’anno.

Cristina Flotta

Per conoscere i "segreti" dei cosplayer abbiamo parlato con Francesca Flotta che, insieme alla sorella Cristina e all’amica Eleonora, portano ai Comics la loro passione e creatività ormai da anni. I loro travestimenti sono particolari e sempre unici nel loro genere, interamente fatti a mano in un laboratorio improvvisato nelle loro mura domestiche dove le ragazze si cimentano nelle arti della cucitura, della sartoria e non solo.

"I nostri travestimenti sono interamente fatti a mano e per questo ognuno è unico, nessuno di loro è uguale agli altri. Siamo tutte autodidatte, nessuna di noi è una professionista, e abbiamo imparato i trucchi del mestiere facendo pratica e portando avanti il nostro hobby e la nostra passione" commenta Francesca Flotta.

Quella di quest’anno è un’edizione speciale, un’edizione che vede finalmente un totale ritorno alla normalità ma che si sviluppa anche in un periodo di difficoltà economica. Il rincaro dei prezzi si fa sentire anche nel campo dei cosplayer, l’aumento del prezzo dei materiali può rendere il procedimento davvero difficile agli appassionati di travestimenti.

"Il prezzo dei materiali e dei tessuti è molto aumentato e questo lo risentiamo, il previsto costo iniziale deve essere ponderato tendendo conto del generale aumento dei prezzi. Nonostante questo, la passione e l’hobby non si fermano, siamo però costrette a tenere conto di questi aumenti. In molti scelgono di creare meno vestiti rispetto agli anni scorsi" aggiunge Francesca. Di fronte a questi stravaganti travestimenti ognuno di noi si è chiesto almeno una volta… ma quanto tempo impiegano questi appassionati a realizzare delle maschere così articolate?

"Questo dipende dalla complessità del travestimento e dai materiali utilizzati, ci possono volere mesi per realizzare le maschere. Il processo di creazione è articolato e sofisticato, ci vuole molta passione per praticare questo hobby" dice Francesca. La voglia e la frenesia di tornare alla normalità anche in occasione dei Comics è ben respirabile nell’aria della nostra città. Anche le due sorelle cosplayer sono entusiaste per la nuova edizione imminente, un’edizione da record per quanto riguarda il numero di biglietti venduti.

"Quest’anno abbiamo realizzato due vestiti, interpreteremo i personaggi di Hikaru, Umi e Fuu del manga "Rayearth". Si prospetta un’edizione speciale, da record, e siamo felicissime di partecipare alla tanto attesa manifestazione" conclude Francesca.