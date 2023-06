Lucca Comics 2022 verso il sold out, in due giorni 140mila ticket

Lucca, 13 ottobre 2022 - Sold out vicinissimo per il fine settimana “di fuoco“ dei Comics, sabato 29 e domenica 30 ottobre. Le nuove capienze, a maglie più ampie (da 55mila ora il limite giornaliero dei ticket è stato elevato a 75mila) non bastano a soddisfare la sete di un evento 2022 che si preannuncia esplosivo. Per sabato 29 ottobre siamo abbondantemente oltre quota 71mila ticket venduti, per domenica 30 la cifra a tre zeri sfiora i 70mila. Margini più ampi per chi si vuole prenotare, come di consueto, per le giornate di “ingresso“, venerdì 28 (si va verso 29mila ticket), di lunedì 31 (oltre 50mila) e del primo novembre (quasi 24mila). Il totale delle 5 giornate sfiora quota 250mila.

Ad accendere la miccia al “botteghino“ anche la notizia delle scuole che resteranno chiuse – per la prima volta – su tutto il territorio comunale. Il sindaco Pardini ha firmato l’ordinanza che riguarda appunto tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private su tutto il territorio comunale, e dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nelle date dell’evento Comics: il 28 ottobre, sabato 29 e lunedì 31, oltre naturalmente al primo novembre. D’altra parte si parla di oltre 243mila biglietti venduti (ad oggi), e occorre anche prevedere i visitatori senza biglietto. In questo modo anche gli studenti lucchesi potranno godersi a pieno la festa Comics, nell’anno di svolta dopo le limitazioni sofferte in conseguenza alla pandemia.

Grande attesa per il re del grande schermo, Tim Burton che sarà a Lucca lunedì 31 ottobre in occasione della proiezione dell’anteprima europa del primo episodio “Mercoledì“ l’attesissima serie tv da lui girata. Ma pochi vorranno perdersi anche le allegre peripezie di Lillo e Frank Matano che presenteranno rispettivamente “Sono Lillo“, nuova serie original italiana sull’irresistibile “Posaman“ (su Prime Video nel 2023) e Prova Prova Sa Sa, comedy show sull’improvvisazione, su Amazon Prime dal 2 novembre. Ma Frank e Lillo presenteranno anche LOL Xmas Special, chi ride è fuori. Anche la cantante Francesca Michielin darà appuntamento ai suoi fan in fiera per parlare del suo esordio alla narrativa con “Il cuore è un organo“. Valerio Lundini offrirà il suo fattivo contributo al buonumore con “Foto mosse di famiglie immobili“, la nuova raccolta di racconti che presenterà per la prima volta a Lucca.

Grande attesa anche per il taglio del nastro della poderosa ammiraglia di Lucca Comics & Games, il padiglione Carducci al Campo Balilla, che, con i suoi 10mila metri quadrati ospiterà più 150 espositori del mondo Games, giochi da tavolo, di ruolo, miniature con il ritorno di Miniature Island e carte collezionabili. Sarà qui anche l’area performance e sempre qui prenderà spazio la msotra dedicata a John Blanche, il maestro indiscusso del fantasy distopico. Tanti appuntamenti anche al Music & Comics arena, nuova veste e nuovo titolo per il Palasport, dispensatore no stop di concerti a cui si potrà accedere, nel caso ad esempio dei “Rhapsody of Fire“, anche solo con biglietto specifico.