Batwheels a difesa di Gotham City

I piccoli fan dell’universo DC non possono perdere l’evento che Cartoonito (canale 46 del DTT) ha in serbo per loro. Dal primo al 5 novembre – dalle 10 alle 19 in piazza Guidiccioni – i bambini e le famiglie potranno vivere un’emozione unica nel circuito automobilistico tutto brandizzato Batwheels. La serie in onda in prima tv free su Cartoonito tutti i giorni alle 19 è il nuovo show DC con una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme a Batman, Robin e Batgirl.