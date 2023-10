Chiede permesso di soggiorno, ma era latitante. Arrestato 50enne

Capannori (Lucca), 18 ottobre 2023 – Era stato arrestato per una vecchia pendenza con la giustizia italiana per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina il 50enne marocchino, residente a Capannori, si era recato presso l’ufficio immigrazione della Questura per adempimenti connessi al suo permesso di soggiorno. Il fratello infatti, diventato cittadino italiano, gli aveva fornito un requisito di legge per chiedere di regolarizzarsi e ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

A quel punto però la Polizia lo ha arrestato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione. Il cittadino marocchino, di 50 anni, è finito così in manette. Dai controlli, l’analisi e l’istruttoria della sua posizione sul territorio nazionale avevano fatto emergere una ordinanza di carcerazione da eseguire, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, relativa a fatti compiuti anni prima dall’uomo.

Era successo che, durante un’operazione in materia di spaccio di stupefacenti, si era rivolto con atteggiamenti violenti verso gli agenti. Era ritornato in Marocco, salvo poi decidere di rientrare in Italia di recente per ricongiungersi al fratello e chiedere il permesso di soggiorno, non sapendo che nel frattempo la giustizia aveva fatto il suo corso. Alla condanna divenuta definitiva – era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione - è conseguito l’ordine di carcerazione eseguito dagli operatori della squadra mobile della Questura, che hanno condotto l’uomo alla casa circondariale di Lucca.

Maurizio Costanzo