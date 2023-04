Volley, Npsg cerca punti a Genova Zephir rischia con la capolista Lunezia e Futura senza assilli

Terzultimo turno del campionato di volley di Serie B maschile che manda in scena la 24ª giornata. La Npsg Trading Logistic sarà ospite del Cus Genova oggi alle 18. Al ’PalaCus’ di Genova i biancazzurri affronteranno una formazione motivatissima e alla caccia di punti fondamentali per evitare la retrocessione. Tra gli spezzini mancherà capitan Lanzoni che ha finito con un po’ di anticipo la stagione a causa di un problema alla schiena. Nella stessa giornata la Zephyr Mulattieri Valdimagra affronterà la complicata trasferta di Acqui Terme dove al palasport ’Mombarone’ se la vedrà con la capolista Negrini. Indisponibili fra i rossoblù il libero, anche se recentemente impiegato fuori ruolo, Vignali e la banda di riserva Romagnani, a sua volta utilizzato recentemente come libero di rincalzo. Sul fronte femminile oggi si chiuderanno i play out di Serie C ligure. Il Lunezia Volley, primo e salvo da tempo, concluderà la stagione questo pomeriggio alle ore 18.30 sul "PalaBologna" contro la Grafiche Amadeo Sanremo. Evangelisti, Menconi, Mozzachiodi, Bencaster, Quartieri, Maltana, Castagna e Benettini saranno a riposo visto che il giorno dopo saranno protagoniste nella semifinale regionale Under 18 che si disputerà a Genova Bolzaneto contro l’Albisola. Non convocata la giovanissima Caruso che a breve sarà attesa da importanti impegni con le altre under. Convocate pertanto Lupi, Giangreco Viola, Michi, Agnese e diverse ragazze dell’Under 16: Poli, Giangreco Emma, Andreini, Perini, Reggiani, Calzetta e Malaspina.

La Pallavolo Futura sarà, invece, ospite dell’Asd Virtus Sestri stasera alle 20.30 con l’obiettivo di chiudere al meglio la propria positiva stagione. Unica assente sarà Amendola alle prese con qualche guaio fisico. Per il resto il sestetto iniziale sarà: Battistini in regia e D’Ascoli opposto, Barletta e Morghen al centro, Rossi e Rapalli bande e Pascucci ad alternarsi come libero con Carbone.

Ilaria Gallione