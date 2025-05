Campionato Spezzino a 7: Toros e Portovenere i campioni di Sarzana e della C1

La Spezia, 6 maggio 2025 - All'ultima giornata del Campionato Spezzino di calcio a 7, Toros e Portovenere si laureano campioni rispettivamente del girone di Sarzana e della serie C1 spezzina.

Grande equilibrio in questi due gironi: a Sarzana la clamorosa sconfitta del Real Prulla per 9-4 contro Gozzoviglio, lascia il titolo alla squadra di Tavoni, mentre Portovenere, pareggiando in casa contro Spezia 2000, si laurea campione a pari punti con Avis Vezzano Ligure, ma con gli scontri diretti a favore.

In serie A, la campionessa Avanti Tutta ha la meglio su Bf: da segnalare il patron Mazzantini, schierato titolare e autore di una tripletta. Spezia Calcio Popolare, certa del secondo posto che gli consentirà di partecipare agli Interregionali Liguria-Toscana Aics, divide la posta con Grandi Macchine, mentre Prati Fc batte con un clamoroso 8-2 Lakomitiv Loska. In serie B, vittorie per Rainbow, Fc Pieve e Fulgor. Unico pareggio tra Sorbolo e San Marco.

In serie C1, la vittoria di Avis per 4-0 contro Pizzeria dal Mancio non è sufficiente per il titolo: Portovenere con una rete decisiva di Vernazzani riesce a portare a casa un punto, sufficiente per laurearsi campione ed essere promossa in serie B per la prossima stagione.

In serie C2 la neo campionessa Ria Real cede alle nove reti di Terzo Mondo, vittorie per Oratorio Don Bosco e Bf Next Gen. Chiude il pareggio tra C.M.B. e Bon Sti chi.

Concluso il campionato, staccano il pass per gli Interregionali Aics di calcio a 7, Avanti Tutta, Spezia Calcio Popolare, Toros e Gozzoviglio che andranno a contendersi il titolo di campioni della Liguria e Toscana con le squadre di Genova, Pisa, Lucca e Firenze.

Per il calcio a 5, a rappresentare la provincia spezzina, sarà presente ND Trasporti e Real Colizzati.

Appuntamento domenica 11 maggio ad Avenza.

Comunque Campionato spezzino non si ferma e dal 19 maggio partiranno tornei di calcio a 5, a 7 e a 11. Grande novità il torneo under 19 di calcio a 11 in partenza a fine maggio a Falconara. Per informazioni inviare una mail a [email protected].