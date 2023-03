Tre notturne ad aprile: Lazio, Samp e Monza

La Lega di Serie A ha diramato ieri gli anticipi e i posticipi delle partite del massimo torneo di calcio in programma nel mese di aprile. Lo Spezia, alla ripresa del campionato, giocherà domenica 2 aprile contro la Salernitana, al ‘Picco’, alle ore 15, per poi sfidare nel turno successivo la Fiorentina al ‘Franchi’, sabato 8 aprile alle 14,30. Venerdì 14 aprile previsto un match-clou al ‘Picco’ nella sfida in notturna (ore 20,45) tra Aquile dello Spezia e della Lazio. I bianchi si prenderanno il palcoscenico della prima serata anche sabato 22 aprile, quando in quel di ‘Marassi’ giocheranno l’attesissimo derby contro la Sampdoria alle 20,45. Altro anticipo di venerdì, per gli uomini di Semplici, nella 32° giornata, quando in notturna, nello stadio di viale Fieschi, affronteranno il Monza dell’ex aquilotto Palladino (ore 20,45).

F.B.