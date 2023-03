Trading Logistic vince al tie-break Un punto meritato per la Zephyr

ZEPHYR MULATTIERI

2

TRADING LOGISTIC

3

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 1, Sisti, Magnani 20, De Matteis 4, Conti 1, Nannini 10, Facchini 9, Salsi 6, Vescovi 3, Vignali 0, Ruggeri libero; n.e Sisti e Bottaini F. All. Marselli.

NPSG TRADING LOGISTIC VOLLEY SPEZIA: Mandoloni 5, Vaquer 8, Marini 10, Cormio 13, Lanzoni 27, Bonati 2, Moretti 6, Borrello 0, liberi Briata e De Muro; n.e. Pierro, Figini, Anghinetti. All. Parisi.

Arbitri: Panaiia e Armelani Jr.

Parziali set: 25-17, 19-25, 20-25, 25-17, 12-15

SANTO STEFANO MAGRA – La Npsg Trading Logistic Volley si aggiudica il derby al termine di un match ricco di emozioni. Locali in campo con Grassi al palleggio e Magnani opposto, con Nannini e Conti al centro, con Facchini e Vescovi bande e con Ruggeri libero. Gli ospiti rispondono con Mandoloni in costruzione e Lanzoni, premiato come miglior giocatore dell’incontro, in diagonale, con Moretti e Vaquer al centro, con Cormio e Marini in posto 4 e con Briata e a tratti De Muro libero. Dopo uno 0-2 iniziale i padroni di casa prendono in mano la gara, imponendosi 25-17 e frenando un parziale ritorno nel finale dei biancazzurri. Pareggio degli uomini di Parisi nel secondo set che dopo il 6-6 prendono il largo e concludono 19-25. A metà set coach Marselli inserisce Vignali e Salsi, rispettivamente al posto di Facchini e Conti. Piuttosto equilibrata la terza parte del match con gli ospiti che si impongono con uno sprint finale 20-25. Di nuovo parità dopo il quarto parziale in cui i valligiani dominano fino al 25-17 che prolunga la sfida al tie-break, terminato dopo una bella battaglia sul 12-15 per la Trading Logistic.

Ilaria Gallione