Tifosi mobilitati per la coreografia

Per il giorno di San Valentino i tifosi aquilotti hanno tributato messaggi di affetto totale allo Spezia calcio e ai magici colori bianchi: "Amore eterno e indissolubile". Gli stessi supporter gremiranno domenica il ‘Picco’ in ogni ordine di posto – 10176 i posti per gli spezzini ai quali si sommano i 1500 riservati agli juventini – e sfoggeranno una coreografia splendida in curva Piscina. Tutti gli appassionati dei colori bianchi confidano nella ritrovata verve realizzativa di Verde che sarà titolare in coppia con Shomurodov, oltre a Nzola, che potrebbe giocare uno spezzone di partita. Difficile, invece, che Holm parta dal primo minuto (si candida Gyasi). Torneranno a disposizione Ampadu e Caldara, out lo squalificato Esposito e gli infortunati Zoet, Moutinho, Bastoni, Zurkowski, Sala e Kovalenko, anche se quest’ultimo è in ripresa. Fabio Bernardini