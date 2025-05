Spezia-Salernitana 2-0: prima Kouda e poi Vignali davanti a Roberts e Stillitano

La Spezia, 1° maggio 2025 – Due gol, uno nel primo tempo, di Kouda, e uno nel secondo, di Vignali. In mezzo due pali degli avversari. Finisce così Spezia-Salernitana, con un 2-0 che lancia gli aquilotti, sotto gli occhi del nuovo proprietario Thomas Roberts e del nuovo presidente Charlie Stillitano, a quota 63.

Il Pisa, che batte il Frosinone, a tre turni dalla fine (a +9), non può ancora festeggiare la promozione diretta.

D'Angelo lascia fuori Lapadula per Falcinelli e sceglie Kouda al posto di Nagy, mentre con il rientro di Bertola in difesa, scala Mateju avanti a destra e va in panchina anche Elia.

Sul cross dalla destra di Mateju, il colpo di testa di Aurelio va lontano dallo specchio, da buona posizione e sono passati 7 minuti. La risposta all'11' di Lochoshvili con una conclusione da fuori, va direttamente in Ferrovia. Sulla punizione di Salvatore Esposito al 18', il colpo di testa di Falcinelli dentro l'area piccola supera la traversa. Arriva 4 minuti dopo il gol del vantaggio di Kouda: sul cross di Mateju dalla destra, il suo colpo di testa alle spalle di Ruggeri, che salta a vuoto. È l'1-0. Alla mezz'ora il fantasista potrebbe raddoppiare quando sull'azione dìangolo, una ribattuta della difesa gli regala il piattone destro su cui interviene d'istinto Christensen. La girata di Falcinelli, su cui interviene, sempre in area, Pio Esposito, girandola verso la porta ospite al 35', va di poco sul fondo. Va vicinissimo al palo alla sinistra di Gori il colpo di testa dell'ariete Cerri, che sovrasta in altezza Aurelio.

Dopo l'intervallo in campo tornano gli stessi 22 e dopo 6' sfiora l'autorete di testa Lochoshvili, sul corner di Salvatore Esposito. Primo ammonito della gara al 7', Hrustic. Al quarto d'ora è il palo a salvare lo Spezia sul gran diagonale di Ghiglione, dopo la respinta tocca Gori e la palla va in angolo. Troppo centrale la sassata di Pio Esposito al 19', poi al 20' non ci arriva di un soffio Colak sul cross di Cassata (entrambi appena entrati). Ma ancora un palo salva Gori, con Hrustic che calcia da dentro l'area su assist di Verde al 29'. Ancora 5 minuti e lo Spezia raddoppia, dopo un batti e ribatti in area, con conclusioni parate di Aurelio e Nagy prima della stoccata vincente di Vignali che la schiaccia e la manda all'incrocio. Sprecano il tris, però, gli spezzini con Aurelio che perde il tempo poi scarica un sinistro centrale al 37', mentre la staffilata di Bertola al 41' sibila vicinissimo all'incrocio dei pali. L'ex Verde impegna nel finale Gori, ma dopo i 4' di recupero finisce così e lo Spezia, nel prossimo turno del 4 maggio sarà sul campo della Reggiana a cercare di blindare ancora di più il terzo posto in classifica.

Spezia-Salernitana 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

SPEZIA (3-4-2-1): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju (31' st Vignali), S. Esposito, Bandinelli (31' st Nagy), Aurelio; Falcinelli (18' st Colak), Kouda (18' st Cassata); P. Esposito (43' st Lapadula). A disp. Chichizola, Ferrer, Elia, Di Serio, Candelari, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri (17' st Verde), Ferrari, Lochoshvili (41' st Jaroszynski); Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Stojanovic (30' st Soriano), Tongya (41' st Njoh); Cerri (17' st Simy). A disp. Sepe, Caligara, Reine-Adelaide, Guasone, Tello, Zuccon, Raimondo. All. Marino.

Arbitro: Forneau di Roma 1 (assistenti Pagliardini di Arezzo e Laudato di Taranto, quarto uomo Zoppi di Firenze; Var Marini di Roma 1, Avar Gualtieri di Asti).

Marcatori: 22' pt Kouda; 34' st Vignali.

Note: spettatori paganti 3.532, incasso di 55.780 euro; abbonati 6.102, quota di 60.762 euro. Ammoniti Hrustic e Corazza. Tiri in porta 7-4 (con due pali). Tiri fuori 8-3. In fuorigioco 2-2. Angoli 7-7. Recupero 1' pt e 4' st