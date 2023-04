Termina meno peggio un turno molto negativo

Termina meno peggio del previsto un turno che sulla carta era molto negativo per lo Spezia. Il bicchiere mezzo pieno ci fa giudicare positivamente il pareggio tra Lecce e Sampdoria (1-1, vantaggio giallorosso di Ceesay al 31’, pareggio ospite di Jesè al 75’) perché non serve a nessuna delle due: i pugliesi, nonostante i 30 tiri scagliati contro la porta di Ravaglia, hanno perso l’occasione di distaccare lo Spezia e sono a quota 28, a +2 sugli Aquilotti, i blucerchiati rimangono a -10 dalla quota salvezza, con solo 24 punti teorici a disposizione. Il prossimo turno vedrà il Lecce a Milano contro i rossoneri reduci dalla Champions e in piena lotta per entrare nella prossima, ma soprattutto Samp-Spezia, con gli Aquilotti che per una volta avranno il vantaggio di giocare sapendo che cosa avrà fatto il Verona, che questa volta non ha jolly: né il Sassuolo della situazione, né il Napoli distratto dalla Champions, che ha lasciato ai gialloblù uno 0-0 impensabile in altri contesti. Al Bentegodi, venerdì sera, arriverà il Bologna di Thiago Motta, in piena corsa per l’ultimo posto utile per l’Europa, sperando che stasera la Fiorentina fermi in qualche modo l’Atalanta, che a sua volta vede ancora uno spiraglio per la Champions. La Salernitana continua la politica dei piccoli passi, ma è indubbio che il pareggio a Torino (1-1, Vilhena al 9’, Sanabria al 57’) contro i granata di Juric, ormai fuori dai giochi, sia un mezzo passo falso. Per fortuna dei campani, sabato arriverà all’Arechi un Sassuolo in versione balneare, per una partita dal pronostico scontatissimo.

Al termine della prossima giornata vogliamo sperare in una classifica di questo tipo: Salernitana 33, Spezia 29, Lecce 28, Verona 2324, Cremonese 20, Sampdoria 16. In caso di sconfitta del Verona venerdì, potrebbe venire buono anche un pareggio, a patto di vincere poi contro il Monza (impresa molto difficile sulla carta). Speriamo nelle motivazioni del Bologna di Thiago e ovviamente in un colpo d’ala degli Aquilotti. In caso contrario, si spalancherebbe pericolosissima una botola con vista sulla B.

Mirco Giorgi