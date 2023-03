Spezia, Semplici conta gli assenti Dieci impegnati nelle Nazionali

di Fabio Bernardini

Teoricamente lo Spezia avrà due settimane di tempo per preparare al meglio il match-salvezza contro la Salernitana del due aprile al ‘Picco’, nella pratica il grosso del lavoro si concentrerà a ridosso della gara quando i dieci Nazionali faranno rientro alla base. Un paradosso reale che non consentirà a mister Semplici di contare su buona parte dell’organico per più di una settimana, con intoppi nel programma di lavoro. Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti al centro o di Follo, il tecnico fiorentino ha dovuto fare la conta dei numerosi assenti, dodici: l’infortunato Reca, il difensore Bastoni che anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e solo da venerdì sarà aggregato in gruppo e i Nazionali Dragowski (Polonia), Nzola (Angola), Shomurodov (Uzbekistan), Ampadu (Galles), Cipot, Beck (U18 Danimarca), Ekdal, Holm (Svezia), Esposito (Italia U21) e Krollis (Lettonia). Visto le tante defezioni, il tecnico ha arruolato anche alcuni ragazzi della Primavera. A dire il vero anche la Salernitana dovrà fare a meno di una dozzina di giocatori convocati nelle rispettive Nazionali: Ochoa (Messico), Dia (Senegal), Bronn (Tunisia), Piatek (Polonia), L. Coulibaly (Mali), Kastanos (Cipro), Daniliuc (Austria), Crnigoj (Slovenia), Gyomber (Slovacchia), Botheim (Norvegia Under 21), Pirola e Lovato (Italia Under 21). Pienamente recuperato il difensore Mazzocchi che, nella gara contro il Bologna, aveva accusato un dolore alla spalla. Particolare curioso, sia Semplici che Paulo Sousa, non avranno a disposizione fino a metà della prossima settimana i due portieri Dragowski e Ochoa e gli attaccanti Nzola (peraltro squalificato dal giudice sportivo), Shomurodov, Piatek e Dia. Proprio Shomurodov, che Semplici potrebbe utilizzare da prima punta per rimpiazzare Nzola, tornerà a Spezia solo il 30 dato che la sua Nazionale giocherà il 24 contro la Bolivia e il 28 contro il Venezuela. Non mancherà, in questa fase di impegni Nazionali, il derby in salsa aquilotta visto che il Galles di Ampadu sfiderà la Lettonia di Krollis. In vista della gara contro la Salernitana dovrebbero esservi i ritorni tra i convocati di Moutinho e Bastoni, da verificare Holm, impegnato nelle visite mediche con la Nazionale svedese, pronto a tornare a Follo nei prossimi giorni.