Spezia-Sampdoria 0-0: rigore negato e gol annullato, protestano le Aquile

La Spezia, 20 aprile 2024 – Un derby che lo Spezia meritava di vincere. Per le occasioni create (molte delle quali sprecate) contro una Sampdoria spenta. L'imprecisione, la sfortuna e alcune contestate decisioni arbitrali, non hanno permesso agli aquilotti di segnare. Rigore negato per un tocco col braccio che è apparso netto e un gol annullato sono al centro delle recriminazioni per gli spezzini. D'Angelo riparte dal 3-4-2-1 e dopo 6' è decisivo l'intervento di Yepes che toglie il pallone davanti a Pio Esposito, pronto a calciare da centro area. Bella azione di contropiede dello Spezia al 21', con Pio Esposito, Verde ad orchestrare poi Cassata che finalizza, facendosi respingere il tiro da Stankovic, poi si alza la bandierina, lo spezzino era in offside. Bella cavalcata di Elia sulla destra, che con un rasoterra taglia l'area piccola al 31', ma Kouda arriva un attimo in ritardo. Protesta lo Spezia perché dopo la punizione di Verde dalla trequarti e il colpo di testa di Yepes, Borini tocca la palla a centro area con il braccio largo al 35'. Viene riguardata al Var, ma niente rigore. Gli aquilotti continuano a pressare e dopo la torre di Mateju, al 37', Kouda non riesce ad appoggiare nella porta vuota. E poi ancora un minuto dopo Verde con un esterno sinistro che sfiora il palo alla destra di Stankovic. Kouda penetra centralmente al 42', il suo tiro è potente ma troppo centrale e il portiere doriano respinge, poi Elia spreca tirando altissimo. Finisce il primo tempo dominato dallo Spezia, e trascorso l'intervallo D'Angelo cambia Cassata (che si infortuna) dopo 10 minuti dalla ripresa. Al 4' il primo tiro della Sampdoria è di Darboe che però viene deviato sul fondo. Ed è ancora Kouda all'11' a sbagliare incredibilmente sull'angolo di Verde, toccando fuori ad un passo dalla porta. Di poco alto il colpo di testa di Kouda sul cross di Verde al 20', poi il numero 80 lascia a Di Serio. Il nuovo entrato Pedrola, al 35', si vede deviare il tiro in corner. Poi lo Spezia fa centro con Di Serio che, dopo un contrasto con Ghilardi, davanti a Stankovic la infila dentro rasoterra. L'arbitro ha lasciato proseguire, però poi va a rivedere al Var e cambia idea. Fallo di Di Serio e gol annullato. Continua a pressare fino all'ultimo lo Spezia, ma il gol non arriva. SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Elia, Nagy (21' st Bandinelli), Sa. Esposito, Cassata (10' st Vignali); Verde (36' st Jagiello, Kouda (21' st Di Serio); P. Esposito (36' st Moro). A disp. Zovko, Wisniewski, Cipot, Reca, Gelashvili, Candelari, Bertola. All. D'Angelo. SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni (15' st Piccini), Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami (15' st Girelli), Yepes, Darboe, Barreca (45' st Giordano); Borini (26' st Se. Esposito), Alvarez (26' st Pedrola). A disp. Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Verre, De Paoli, Gonzalez, Ntanda. All. Pirlo. Arbitro: Di Bello di Brindisi (assistenti Lombardo di Cinisello Balsamo e Cipriani di Empoli, quarto uomo Giaggaglia; Var Serra di Torino, Avar Nasca di Bari).