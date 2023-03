Spezia, ritorna l’abbraccio dei tifosi

La Spezia, 2 marzo – Dopo oltre 2 anni lo Spezia riabbraccia i suoi tifosi durante una seduta di allenamento. Il nuovo corso con l’arrivo di Semplici, riparte anche da qui, un rapporto con il pubblico che in una città piccola e da poco nella massima serie è fondamentale. Ed è il pensiero di moltissimi. Li rappresenta idealmente Michele Pastorello del Gruppo ASC Comunity: «Seguo lo Spezia da bambino , avevo 7 anni, e non ho mai perso una partita. Siamo un gruppo che ritiene. Fondamentale cio che ha semplicemente fatto il nuovo mister: riavvicinare la squadra ai tifosi. E noi si tifa solo Spezia». Tifo da Stadio, torce, fumogeni, cori e oltre 2.000 tifosi che hanno occupato i distinti per incitare la squadra. Molte squadre in B e C non hanno questo seguito alla domenica. Prima dell‘allenamento Michele Mecherini chiede e ottiene dalla società attraverso il Tm Ferretti, di donare al mister la maglia di benvenuto. La cosa bellissima è la presenza di tantissimi bambini, un gruppetto di giovanissimi di 13/14 anni a fare tifo... autorizzati dai genitori, in quanto minorenni, ecco il loro pensiero su questa iniziativa: Gianmaria Cerruti 14 anni, segue da quando ha sei anni e chiede al mister la salvezza, Gianmarco Corbani 14 anni dice: «Io lo Spezia lo amo da sempre». Eugenio Beverini, gioca nel Don Bosco e sogna lo Spezia chiede che si faccia piu spesso questo incontro con la squadra. Importante il commento di Lapo Vanelo 13 anni, pure lui gioca nel Don Bosco: «Iniziativa splendida sopratutto per chi non può permettersi il biglietto e cosi può conoscere la squadra». Federico Lorenzelli, Adriano Fornelli e Tommaso Biggini fanno i filosofi: «Bisogna sognare in grande per diventare grandi e essere forti contro i forti... comunque all‘unisono grande iniziativa per un sogno bellissimo». Alessandro Della Torre, il papà Luca è nell’uffico stampa del Comune è felice per questa iniziativa, mentre un gruppo di donne, ’Le fantele del Picco’, Giulia Carino, Nicoletta Giani, Sabrina Cento, Barbara Mazzoni ed Erika Sassarini un gruppo con un direttivo di 10 persone, ma 300 iscritte dice «Era l’ora». Chiude Carlo Nadalini: «Grande successo, non me lo aspettavo...»