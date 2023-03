Spezia Primavera impegnato nel derby con la Virtus Entella

Nella 21ª giornata del girone B del campionato Primavera 2 spicca il derby ligure di oggi alle 14.30 a Chiavari tra Virtus Entella e Spezia. Arbitrerà Valiati di Crema, assistenti Ingenito di Piombino e Stella di Grosseto. La gara oltre a valere per il campanile ha una grande importanza per la classifica, in quanto è uno scontro diretto in chiave play-off. Il team di Giuseppe Vecchio è quarto in graduatoria, i padroni di casa seguono al sesto posto 4 punti dietro. All’andata il match si chiuse con uno spettacolare 3-3. Entrambe sono reduci da una sconfitta nel turno scorso in due importanti sfide d’alta classifica: gli aquilotti 4-2 al ‘Ferdeghini’ con l’Ascoli (seconda forza del girone), l’Entella 3-2 a Benevento attualmente al terzo posto.