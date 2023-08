Spezia, debutto amaro. Tre volte avanti col Sud Tirol e sempre ripreso

Bolzano, 20 agosto 2023 – Un pareggio amaro per lo Spezia a Bolzano. Tre volte avanti e sempre ripreso (anche da due rigori) il team di Alvini dal Sud Tirol. Un punto soltanto, dunque, nella prima giornata del campionato di Serie B.

La formazione scelta dal tecnico è quella che ha giocato in Coppa Italia, senza Verde (che poi non subentra neanche) e con Cipot. Lo Spezia parte subito bene, due conclusioni di Zurkowski che non centrano lo specchio. Ma la pressione è costante e sul cross di Bandinelli, la piazza all'angolino Moro di testa. Ed è lo 0-1. Non subiva in casa gol da 223 minuti il Sud Tirol, nella penultima giornata di B ed era stato Antonucci, allora nel Cittadella e oggi proprio tra gli aquilotti.

Il pareggio arriva al 32' su calcio di rigore: Casiraghi la mette all'incrocio anche se Dragowski la intuisce, senza arrivarci. Il fallo lo commette Muhl su Odogwu, in un uno contro uno. Non ci mette molto lo Spezia a ripassare in vantaggio: Reca dalla distanza la mette dove Poluzzi non riesce ad arrivare, con palla sul palo e dentro (Moro prova a toccare, ma non ci arriva pur ostacolando la visuale).

Parte il secondo tempo e lo Spezia lascia fuori Cipot per Ekdal, mentre due cambi per i padroni di casa, uno dei quali (Merkaj), dopo due minuti viene steso in area da Dragowski, dopo essere andato via sul filo del fuorigioco a Nikolaou. Dal dischetto va Casiraghi, che calcia malissimo ma è fortunato perché il pallone, centrale, viene toccato dallo stinco del portiere polacco e finisce in gol. È il 2-2. Un'invenzione di Esposito riporta in vantaggio gli spezzini al 17': lancio nello spazio sulla fascia sinistra per Kouda, bravo a mettere rasoterra al centro, stop e puntata destra di Moro per il 2-3. Ma è decisivo Amian al 26' stoppando la conclusione di Casiraghi, pronto a fare il tris.

Al terzo di recupero Dragowski respinge il tiro Merkaj, poi però, sul corner successivo Odogwu approfitta di un'indecisione di Amian, dopo il tocco di petto di Cassata (sul colpo di testa di Merkaj e la mette dentro.

Sudtirol-Spezia 3-3

PRIMO TEMPO 1-2

SUDTIROL (3-4-1-2): Poluzzi; Giorgini (1' st Merkaj), Cuomo, Masiello; Ghiringhelli (32' st Lonardi), Tait, Kofler (1' st Broh), Davi; Casiraghi (41' st Pecorino), Rover (32' st Cisco); Odogwu. A disp. Drago, Dregan, Cagnano, Shiba, Vinetot, Ciervo, Rauti. All. Bisoli.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl (13' st Bastoni), Nikolaou, Reca (23' st Cassata); Bandinelli, S. Esposito, Zurkowski (13' st Kouda); Cipot (1' st Ekdal), Moro (38' st F. Esposito), Antonucci. A disp. Zoet, Zovko, Bertola, Moutinho, Pietra, Krollis, Verde. All. Alvini.

Arbitro: Piccinini di Forlì (assistenti Palermo di Bari e Laudato di Taranto, quarto uomo Diop di Treviglio; Var Maggioni di Pistoia, Avar Longo di Paola).

Marcatori: 8' pt Moro (Sp), 32' pt Casiraghi (Su) su rigore, 36' pt Reca (Sp); 5' st Casiraghi (Su) su rigore, 18' st Moro (Sp), 47' st Odogwu (Su).