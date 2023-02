Solombrino presidente della storica Sc Virtus

La Sport club Virtus, gloriosa società di pugilato spezzina, ha un nuovo presidente, eletto con voto unanime dall’assemblea straordinaria dei soci. E’ Stefano Solombrino che succede a Giovanni Scarpati. Solombrino, classe 1971, ha fondato nel 2013 la Ssd WeFit, società sportiva no profit, di cui è uno dei due soci paritari, assieme alla moglie, Barbara Costa, che lo accompagnerà anche nella nuova avventura con la Sc Virtus in qualità di segretaria. Tramite la società WeFit, Solombrino ha sviluppato un’esperienza decennale nella gestione di centri sportivi, ad iniziare dal PalaSprint, struttura di proprietà del Comune della Spezia, e gestisce anche il centro ForMe Fitness Experience al centro commerciale La Fabbrica a S. Stefano Magra. Il nuovo presidente potrà quindi portare alla Virtus l’esperienza di amministratore, ma anche la capacità di progettazione e le conoscenze sul mondo del benessere e dello sport maturate negli anni, con l’obiettivo dichiarato di ridare a questo storico club la gloria che merita, per la sua storia e per le vittorie che i suoi atleti continuano ad ottenere. Nella stessa assemblea è stato nominato il nuovo consiglio direttivo, di cui fanno parte Carlotta Cozzani, Giovanni Scarpati, Giorgio Tarzia, Shpetim Hodaj, Antonio Matino, Massimo Faggioni, Matteo D’Amore. Buon lavoro al nuovo presidente e alla gloriosa societa, che possa tornare ai fasti di un tempo.

Marco Zanotti