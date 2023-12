Serie D Troppe assenze. Fezzanese, un solo punto

FEZZANESE

1

DERTHONA

1

FEZZANESE: Angeletti, Guelfi, Stradini (72’ Terminello), Gabelli, Santeramo, Nicolini (76’ Cecchetti), Giampieri, Beccarelli (64’ Cantatore), Lunghi, Bruccini, Scarlino (62’ Fiori). A disp. Gaggini, Bianchi, Banti, Bracco, Mariotti. All. Rolla.

DERTHONA: Sattanino, Amaradio, Karkalis (89’ Todisco), Rossi, Toniato, Tambussi, Saccà (73’ Gueye), Schirone, Tiganj, Marchetti, La Cava. A disp. Cizza, Dall’Olio, Daffonchio, Licco, Casassa, Tocila, Massone. All. Daidola.

Arbitro: Palma di Napoli (assistenti Orsini di Pontedera e Giannetti di Firenze).

Marcatori: 9’ Tiganj, 18’ Lunghi.

SARZANA - Non basta una generosa prova nel secondo tempo alla Fezzanese per vincere la partita del ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Derthona che si chiude sull’1-1 nella 17ª giornata del girone A di serie D. Compagine del presidente Arnaldo Stradini sempre in emergenza per l’assenza dello squalificato Del Bello e degli infortunati Baudi, Salvalaggio, Selimi e Verona che resta così al decimo posto in graduatoria con due punti di vantaggio sui piemontesi. Tortonesi che passano in vantaggio in avvio al 9’ con Tiganj che realizza con un preciso sinistro sfruttando una pregevole iniziativa di Saccà. Al 18’ pareggia Lunghi che trafigge Sattanino dopo aver rubato palla ad un difensore piemontese. Al 39’ Gabelli su punizione chiama Sattanino alla difficile deviazione in corner. Dall’angolo susseguente al 40’ la palla giunge a Scarlino che da posizione ravvicinata impegna Sattanino. A fine primo tempo si infortuna l’assistente Giannetti di Firenze e come da regolamento nel secondo tempo vengono schierati due dirigenti, uno per parte, come assistenti portando così a termine la gara. Al 55’ bello spunto di Lunghi che va via a due difensori ma al momento del tiro si allunga troppo la palla e Tambussi riesce a salvare. Al 60’ bel cross di Stradini per Bruccini che solo a centro area calcia a botta sicura ma Sattanino è bravissimo a respingere.

Paolo Gaeta