Sarzana Gamma gioca a Vercelli

Insolito turno domenicale per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation atteso oggi alle 18 dall’Engas Vercelli nella sfida del campionato di serie A1. Una gara importantissima per consolidare la permanenza dei rossoneri nella fascia alta che garantirà i play off scudetto senza il passaggio dai rischiosi turni preliminari. Un pomeriggio particolare anche per il tecnico Paolo De Rinaldis e Andrea Perroni che in Piemonte sono stati protagonisti di ottime stagioni e della vittoria della Coppa Italia di serie A2. "Una gara - spiega proprio De Rinaldis - che arriva dopo l’impegno di Champions a Trissino quindi non abbiamo avuto molto tempo per prepararla. Ma già nei pochi allenamenti disputati ho comunque visto i ragazzi molto concentrati e pronti". I sarzanesi nelle ultime giornate hanno rimediato due sconfitte in Champion’s League ma senza demeritare, neppure contro la corazzata Trissino, e in campionato lo scivolone di Grosseto è stato riscattato dall’ottima e vincente prestazione contro il Follonica che ha seguito la linea già mostrata nel pareggio in rimonta contro Amatori Wasken Lodi e nel successo con il Bassano. Il Vercelli dopo la gara di andata perdendo al "Vecchio Mercato" ha esonerato il tecnico Punset affidandosi all’esperienza di Roberto Crudeli e attualmente occupa l’ottavo posto in classifica. Si gioca alle 18 al "PalaPregnolato" arbitrano Simone Brambilla di Agrate e Andrea Davoli di Modena.