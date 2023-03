"Sappiamo che il percorso è lungo e difficile"

Il dopopartita di Sassuolo-Spezia inizia prima del fischio di inizio, quando Stefano Melissano ds spezzino annuncia ai microfoni di Dazn che si sta lavorando per il rinnovo a Nzola e che comunque, se andrà via, lo farà per un top club europeo. Con buona pace degli spiccioli offerti dal Torino... Le due notizie non belle per lo Spezia sono la sconfitta e Nzola che sarà squalificato nella sfida importantissima dopo la sosta contro la Salernitana, per una ammonizione troppo severa ed ingiusta. Bene il primo tempo, meno la ripresa, solo nel finale gli aquilotti hanno sfiorato il pareggio. Peccato perché poteva essere un’altra buona occasione per mettere pressione alle altre dirette concorrenti la salvezza. E prima sconfitta per mister Semplici, che affronta il dopo partita in modo sereno e costruttivo.

Prima sconfitta per un rigore.

"Abbiamo giocato una buona gara, sopratutto nel primo tempo, quando abbiamo avuto anche delle situazioni per andare in vantaggio, nella ripresa un pò meno, anche per la qualità del Sassuolo che è una squadra importante e sapevamo della loro pericolosità. Del rigore non voglio parlare, devo giudicare la prova dei miei ragazzi e devo dire che abbiamo fatto una buona gara e li ringrazio".

La partita di Nzola oggi è stata meno brillante?

"Nzola ha fatto una buona gara, dobbiamo cercare di trovare anche altre soluzioni offensive, ma con solo 15 giorni di allenamenti il lavoro da fare è ancora tanto. Cercheremo di aiutarlo con altri giocatori che abbiamo in rosa. Purtroppo è stato ammonito e non ci sarà contro la Salernitana".

Cosa ha detto alla squadra?

"Ho fatto i complimenti, tutti hanno dato il meglio, alla fine potevamo pareggiare con Caldara, sappiamo che il percorso è lungo e difficile e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo".

Si poteva fare di piu?

"Si può sempre migliorare, comunque ciò che voglio dai miei ragazzi è la voglia di cercare sempre la vittoria attraverso il gioco e lavoreremo sempre per questo. E anche oggi abbiamo avuto momenti importanti".

Arriva la sosta, è un bene?

"Eravamo e siamo in un momento di crescita, forse non capita proprio a proposito, cercheremo comunque di prepararci al meglio per la prossima partita contro la Salernitana".

Marco Zanotti