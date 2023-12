Promozione I canarini ora scalano la classifica

Un rigore di Carlini è sufficiente a togliere la paura. Il Canaletto vince di misura contro il Bogliasco e mette ulteriore distanza dalla parte bassa della classifica del campionato di Promozione girone B dove invece si è nuovamente incagliato il Cadimare interrompendo la striscia positiva iniziata dopo il ritorno in panchina del tecnico Stefano Buccellato. Nella fascia alta della graduatoria solo l’Intercomunale Beverino sembra in grado di contrastare e disimpegnarsi nella fitta rete di maglie genovesi che si stanno passando di mano lo scettro del trofeo fin dalla partenza della stagione. Si è confermato comunque al vertice il Psm Rapallo che ha avuto la meglio nell’insolito derby del Tigullio il Rapallo Ruentes con 2 a 1 grazie alle reti di Fazzini e Grilli mentre per gli sconfitti è andato a segno Toscano.

Decisamente importante dunque il successo del Canaletto. I ragazzi del tecnico Massimo Plicanti hanno battuto il Bogliasco 1 a 0 grazie a rigore procurato e poi trasformato da Carlini proprio in chiusura della prima frazione di gioco. I "canarini" salgono in classifica proseguendo il viaggio appaiato ai cugini della Tarros Sarzanese bravi a dimenticare l’amara sconfitta casalinga della settimana scorsa. Il Bogliasco invece che in avvio di stagione ha navigato nella zona di vetta della classifica si sta allontanando dalla lotta. In parità la trasferta del Levanto sul campo del Little Club James: 1 a 1 mantiene i rivieraschi a metà classifica.

Partita senza troppi squilli del Magra Azzurri che non è andato oltre il pareggio senza reti contro la Caperanese. Tra i biancazzurri santostefanesi di mister Putti partito titolare il nuovo ingaggio della sessione invernale di mercato Niccolò Sbarra. Il solito Fassone ha messo la firma al successo del Vallescrivia sulla Sampierdarenese mentre il Molassana tiene bene la seconda posizione battendo San Desiderio 3 a 0 con doppietta di Venturelli e guizzo di Ricciardulli.