Passaggio di consegne, lo Spezia è della FC32. “Grande responsabilità”

La Spezia, 8 febbraio 2025 – Da ieri lo Spezia Calcio 1906 parla australiano: il gruppo FC32 di Paul Francis è, ufficialmente, il nuovo proprietario del club bianco. Il passaggio formale è avvenuto, ieri mattina, a Milano con atto notarile: i Platek hanno ceduto la società senza ricavarci utili, sgravandosi delle pesanti incombenze economiche di circa 16 milioni di euro che, da qui a giugno, peseranno sulla nuova proprietà. L’FC32 è un gruppo internazionale di investimenti a lungo termine nell’ambito del calcio professionistico, con focus sullo sviluppo dei calciatori, che comprende oltre ottanta investitori, tra i quali ex grandi atleti e professionisti del settore provenienti da Australia, Europa, Americhe e Asia. L’FC32 ha in animo di creare una rete di club europei (è già proprietario del Cobh Ramblers FC in Irlanda e dello Skn St. Pölten in Austria) nella quale lo Spezia sarà la punta di diamante. “Investendo strategicamente in club di diverse leghe - si legge nel comunicato ufficiale - FC32 punta a creare un ecosistema dinamico per lo sviluppo dei giocatori e la progressione delle loro carriere”.

A closing avvenuto, l’assemblea dei soci del club ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con la nomina del noto avvocato penalista Andrea Corradino a presidente, ruolo che già ricoprì dal 2016 al 2017, oltre a essere stato vice presidente dal 2004 al 2007 e dal 2009 ad oggi. Corradino, spezzino doc, è stato nella sua carriera presidente della Cassa di Risparmio della Spezia dal 2000 al 2019, consigliere di Lega B dal 2013 al 2017, vice presidente della Lega B dal 2016 al 2017 ed è, attualmente, membro del comitato esecutivo della Lega B e presidente della Fondazione dal 2020. Il ruolo di vice presidente sarà svolto da Paul Francis, 57 anni, ex dirigente di Nike e Adidas, mentre Andrea Gazzoli sarà il Ceo della società.

Le new entry sono poi rappresentate da Federico Mari, tra i co-fondatori di Fc32, braccio destro di Paul Francis, già consulente della Fifa, laureato alla Bocconi. Mari, in virtù della sua esperienza nel ramo finanziario, con focus sulle strategie di crescita, avrà presumibilmente un ruolo principale nel nuovo Spezia, sia dal punto di vista programmatico che operativo, a fianco di Corradino, Francis, Gazzoli e dell’altro neo consigliere Charlie Stillitano. Quest’ultimo è un avvocato e un dirigente calcistico conosciutissimo a livello internazionale, già presidente esecutivo di Relevent Sports con sede nel New Jersey, una società sportiva fondata nel 2012 dal magnate immobiliare miliardario Stephen Ross e da Matt Higgins, un ex dirigente dei New York Jets. Stillitano, italo-americano con origini calabresi, è anche uno dei fondatori della Mls negli Usa e fu tra gli organizzatori di Usa 94 al Giants Stadium di New York. Definito dal New York Times tra i manager più importanti del calcio mondiale, grande amico di Mourinho e Ancelotti, è stato nel 2022 l’ambasciatore della Serie A negli Usa e uno degli artefici dello sbarco di imprenditori americani nel calcio italiano. È anche noto per aver organizzato l’International Champions Cup, torneo amichevole intercontinentale estivo al quale hanno preso parte diversi club italiani e per essere un presentatore radiofonico. Nicolò Peri non fa più parte del cda Nicolò Peri ma resta nel club.

Paul Francis ha così commentato il suo arrivo allo Spezia: “È una responsabilità grande e straordinaria far parte del calcio di questa città. In questo momento, l’attenzione è tutta sul match di campionato contro il Palermo, per garantire che Luca D’Angelo e i ragazzi possano proseguire sulla scia del loro buon momento. L’obiettivo sarà ascoltare e capire come possiamo supportare al meglio la squadra nelle restanti partite della stagione”. Il neo presidente Andrea Corradino ha speso parole di gratitudine verso i Platek e ha dato il benvenuto alla nuova proprietà: “A nome dell’intera comunità spezzina – ha affermato – desidero ringraziare sinceramente la famiglia Platek e il presidente Philip Platek per il loro impegno e per l’investimento nel nostro club. Il loro contributo è stato fondamentale. Ora guardiamo con grande entusiasmo a questo nuovo capitolo insieme a FC32. La passione di FC32 per il calcio e per lo sviluppo dei giocatori si allinea perfettamente con le ambizioni dello Spezia. Li accogliamo a braccia aperte e non vediamo l’ora di costruire insieme un grande e luminoso futuro”. La nuova dirigenza al completo sarà presente al ‘Picco’ in occasione del match Spezia-Catanzaro, in programma il prossimo 23 febbraio.