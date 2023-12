"Marco Tonelli Nuovo Mister del Ceparana: Missione Salvezza"

Sarà Marco Tonelli il nuovo mister del Ceparana. L’ex allenatore del Marolacquasanta sostituisce il duo tecnico Michele Maggiari-Fabio Centi, membri della società rossonera, che per due partite avevano sostituito il precedente Alessandro De Biasi. In queste due partite i ceparanesi avevano conquistato una vittoria per 1-0 all’Incerti con l’Amegliese Iron Fox e una sconfitta per 1-0 sul campo del Casarza Ligure. I rossoneri occupano la penultima posizione del girone E di prima categoria. Il nuovo tecnico sarà chiamato a risollevare la squadra cercando la salvezza. Mister Tonelli farà l’esordio domenica nella 12ª giornata all’Incerti di Ceparana nella sfida salvezza con il Vezzano ultimo in classifica che presenterà il nuovo allenatore Ivan Vatteroni che ha sostituito Damiano Currenti.